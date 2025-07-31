Amasya’da yapılan ANALİG Judo Yarı Final Müsabakaları’nda Alaca Belediyesporlu İlhan Yılmaz, 73 kiloda üçüncü oldu.

28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Müsabakalarında Alaca Belediyespor sporcusu İlhan Yılmaz, 73 kg kategorisinde sergilediği başarılı performansla üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Başarısıyla hem ilçesine hem de Çorum’a büyük bir gurur yaşattı.

Genç judocu İlhan Yılmaz, zorlu rakipleri karşısında gösterdiği mücadeleci ruhuyla dikkat çekti. Elde ettiği bu derecenin ardından, İlhan Yılmaz Çorum erkek takımı ile birlikte 16-19 Ağustos 2025 tarihlerinde Aydın’da düzenlenecek ANALİG Judo Türkiye Finalleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.