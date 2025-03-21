İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ERTEN YILDIZ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İKİ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da 90 oldu.

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı da 90 oldu.