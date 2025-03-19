İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine mahkeme kararıyla el konuldu.

İMAMOĞLU'NUN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETE EL KONULDU

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat şirketine el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında; 19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…"