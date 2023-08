Gün geçmiyor ki vefat haberleri ile karşı karşıya gelmeyelim. Yaş ilerleyince mi, sosyal çevre genişleyince mi olsa gerek sık sık âni ölümleri duyuyoruz.

Herkes cennete gitmek ister ancak kimse de ölmek istemez metaforu aşikardır. Biz dünyayı seviyoruz, ayrılmak istemiyoruz doğrusu.

Açık söyleyelim dindarı da, ateisti de, gayr-ı müslimi de istisnai şartlar bir tarafa güle oynaya ölüme gitmez. Normal zamanda "ölümden korkmuyorum, hazırım" deriz ama iş ciddiye bindi mi öyle olmuyor doğal olarak.

Bu böyle.

Er veya geç hak vaki olacak.

Ölüm bizi, iki temel durumla yüzleşmek zorunda bırakıyor.

Önden gönderdiklerimiz ve geriye bıraktıklarımız. Birisi ölüm sonrası, diğeri ölüm öncesi hayatla ilgili.

Ölüm sonrası, ölüm öncesi hallerin mahsül yeri; ne ekildiyse, ne dikildiyse o devşiriliyor.

Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur,

Yıkıldı gitti dünyadan, dayansın ehl-i kubur.

Sultan II. Mahmut zamanında bir Halet Efendi varmış, şer ve zalimliğiyle meşhurmuş. Her fani gibi dünyadan göçüp gidince, dönemin şairlerinden Arif Paşa, onun ardından bu beyti söylemiş diye rivayet edilir.

Musallada, gönül rahatlığıyla "iyi biliyoruz" tanıklığı her birimizin arzusu olmalı.

Dünya hangi zalime kalmış, hangi geçimsiz, hangi nâdan kazık dikmiş.

Âşık der inci tenden

İncinme incitenden."

Kemalde noksan imiş

İncinen incitenden

Aynı minval üzere biraz hafızamızın pasını silmek için(Osmanlıca terkip dolu) Alvarlı

Efe'ye kulak verelim:

Hazer kıl kırma kalbin kimse canı incitme

Esir-i gurbet-i nalan olan insanı incitme

Tarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitme

Sabır kıl her belaya hâne-yi Rahman'ı incitme

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme

Günahkar olma fahr-i âlem-i zî-şanı incitme

*

Bulaşma çark-ı dünyaya vücudun pak-tahirken

Güvenme mal u mülk ü mansıbın efnası zahirken

Nic' oldu mali Karun'un felek bağında vafirken

Nedir bu sendeki etvar-ı dert gönlün misafirken

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme

Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

*

Hasislikden elin çek sen cömerd ol, kân-ı ihsân ol

Konuşma câhil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol

Hakîr ol âlem-i zâhirde sen, ma'nâda sultân ol

Karıncanın dahî hâlin gözet, dehre Süleymân ol

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme

Günahkâr olma fahr-i alem-i zî-şânı incitme.

**

Ah, hayatta insan her canlıya insanca davransa.

"İnsanca" kavramı sufiye göre gönül kırmama iken başkalarına göre ise doğru ve hak

üzere olmayı ifade ediyor.

Herkesin doğruları farklı ve hakk kavramına yüklediği anlam aynı değil.

Ancak şu bir gerçek ki kimse hakkının yenmesini, doğrusuna dokunulmasını ve incitilmesini istemiyor.

Ne yazık ki, hayatın bir gerçeği olarak birilerinin hakkı yeniyor, birilerinin doğruları yanlış kabul ediliyor, birileri incitiliyor.

İncinen var incitenden.

**

Yaz aylarının eyyam-ı buhur günlerini bütün hiddet ve şiddetiyle yaşıyoruz.

Aşırı sıcaklar su havzalarını kurutuyor, alarm zilleri çaldı çalacak.

Ne yazık ki bu sıkıntılı günlerde giyim kuşamda ifrat sınırları fazlasıyla zorlanıyor. Bu durum hayra alamet değil. Anadolu şehirleri sahil bölgelerine döndü.

Anne-abalara, yakınlara, biz eğitimcilere görev düşüyor.

Uyarı görevi dün kolaydı, bu gün çok zor. Büyüklere saygının azaldığı, gençlerinin söz dinlemediği bir topluma doğru hızla ilerliyoruz.

Bu durumdan şikayetçi, böyle bir derdi olanlar..

Çare, çözüm bulmakla mükellefiz…

Bu arada böyle derdi olmayanlar, bizim baktığımız yerden bakmayanlar da mutlaka var. Ki, cadde ve sokakdakilerin ekserisi bunların ezvac/evlad/ahfadı olmalı. Leküm diyniküm veliyedin.

İfrat ve tefrit bütün toplumlar için er veya geç sorundur. Batı-doğu fark etmez; her toplumun ifrat ve tefriti farklıdır ve o sınırlara dikkat etmek zorunda. İsterse etmesin; yumaklanmış sorun olarak karşısına çıkar ve tokat gibi vurur. Nitekim öyle de oluyor.

En kibar ifadeyle,

İnciniyoruz incitenlerden.

Vesselam…