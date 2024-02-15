Samsun’da bir binanın inşaat çalışması sırasında su ve doğalgaz boruları patladı.

Sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Akboğa Sokak üzerinde inşaat çalışması sırasında su borusu patladı.

İnşaat alanı suyla dolarken, çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Su borusunun bulunduğu alandan kopan taş parçaları da doğalgaz borusunu patlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri aldı.

Akabinde bölgeye intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri suyu keserken, doğalgaz firması ekipleri de gazın akışını durdurdu.