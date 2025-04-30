Antalya'da hayatına son veren bir inşaat işçisinin cansız bedenini bulan aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şelale Mahallesi 7410 Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir maddi sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşayan Mehmet Ş.K. (45), sabah erken saatlerde evden ayrıldı.

Mehmet Ş.K.'nin olmadığını fark eden ailesi ve yakınları kendisine ulaşmaya çalıştı.

Telefon ile Mehmet Ş K.'ye ulaşamayan ailesi, çalıştığı inşaata gitmiş olabileceğini düşünerek Şelale Mahallesi'nde bulunan inşaata geldi ancak burada da ulaşamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Eşi ve kardeşi buldu

Aradan geçen 8 saatin ardından tüm uğraşlarına rağmen Mehmet Ş.K.'ye ulaşamayan ve hayatından endişe eden ailesi, yeniden Şelale Mahalle'nde bulunan inşaat gelerek çevrede araştırma yapmaya başladı. Aile, inşaata yakın bir noktada ağaçlık alanda yaptığı aramada inşaat işçisinin cansız bedeni ağaçta asılı halde buldu. İnşaat işçisi, kardeşi ve eşi tarafından bulunduğu yerden indirilirken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ailenin feryatları yürekleri dağladı

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ş.K.'nin ilk belirlemelere göre yaşamına son vererek hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan ailesi ve çok sayıda yakını olay yerine gelirken, eşi ve annesi sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren ve gözyaşlarına hakim olamayan ailenin feryatları yürekleri dağladı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Mehmet Ş.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.