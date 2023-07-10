Çorum’da bunalıma giren şahıs, bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar etmek istedi.
Milönü kavşağı karşısında inşaat halinde bulunan bir apartmanın 3. katına çıkan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, şahsı aşağıya indirmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu inşaat alanı çevresinde polis ekipleri kısa sürede şahsı ikna ederek, aşağıya indirdi.
Şahıs polis gözetiminde ambulans ile hastaneye kaldırıldı.