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Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bu özel gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 1948 yılında kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirisi'nin anısına ve insan haklarına olan evrensel taahhütleri vurgulamak amacıyla belirlenmiştir” dedi.

İnsan haklarının, tüm bireylerin doğuştan eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğu temel bir ilke olduğunun altını çizen Erol Afacan, “Bu haklar, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya başka bir statü ayrımı yapılmaksızın herkes için geçerlidir. Profesyonel sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak, bizler de insan haklarının savunucusu olmalıyız. Her bireyin sağlık hizmetine erişimi, bilgiye ulaşma hakkı ve saygın bir şekilde muamele görme hakkı insan haklarının temel unsurlarıdır. Bu haklara saygı göstermek, toplumumuzun sağlık ve refahını artırmak adına önemli bir adımdır” şeklinde belirtti.

Dünya İnsan Hakları Gününün, birlikte yaşama, hoşgörü, eşitlik ve adalet temelinde güçlü bir toplum inşa etme çağrısında bulunduğunu kaydeden Afacan açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün, insan haklarına yapılan katkıları değerlendirmek, farkındalık oluşturmak ve gelecekte daha adil bir dünya için çaba göstermek adına bir fırsattır. Eczacı Odası olarak, insan haklarına saygıyı esas alan bir sağlık hizmeti sunma sorumluluğumuzu hatırlayarak, birbirimize ve toplumumuza karşı hoşgörü, adalet ve eşitlikle yaklaşmaya devam edelim.” (Haber Merkezi)