Traktörcüler Sitesi’nden Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 7.Cadde numara 10/1 adresine taşınan Topaktaş Kardeşler Case Bayii için görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve çok sayıda davetli katıldı.

48 YILDIR ÇİFTÇİNİN DESTEKÇİSİ

48 yıldır Çorum çiftçisinin destekçisi Topaktaş Kardeşler Case Bayii, yeni yerinde Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

8 servis çalışanı 7 satış danışmanı olmak üzere toplam 15 kişi ile Çorum halkına ve çiftçisine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Topaktaş Kardeşler Case Bayii sahibi Muharrem Topaktaş, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi.

Güleryüzlü hizmet, satış sonrası hizmetler, yedek parça ve servis hizmetleri ile Çorum’un en çok tercih edilen traktör firmalarından biri olduklarını dile getiren Topaktaş, tarlada traktörüyle kalmış çiftçinin bile imdadına yetiştiklerini ifade etti.

Sektördeki 48 yıllık tecrübeleri ışığında 2016 yılından bu yana Case IH Traktörleri bayii olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti verdiklerini aktaran Topaktaş; “Topaktaş ile hayalinizdeki Case IH traktörlerine kolaylıkla sahip olabilir, aracınızın bakım ve onarımlarını mümkün olan en kısa sürede güvenle yaptırabilirsiniz. Tarla ve bahçelerinizde en büyük destekçiniz olacak Case IH traktörlerini alırken, TürkTraktör Finans ayrıcalıkları ile ödeme koşullarınızı kendinize göre belirleyerek ihtiyacınızı kolaylıkla giderebilirsiniz. Topaktaş, her adımda mükemmeli hedefleyen hizmet felsefesi, çözüm ve müşteri odaklı kurum kültürüyle çiftçimizin en büyük destekçisi olmaya ve her zaman en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir.” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA

Topaktaş olarak ayrıca sıfır traktörlerde 2 yıl servis garantisi verdiklerini belirten Muharrem Topaktaş, çiftçilere açılışa özel kampanya yaptıklarını söyledi.

Topaktaş, kampanyadan yararlanmak isteyen herkesi Topaktaş Kardeşler Plaza’ya beklediklerini ifade etti.