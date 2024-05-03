Almanya–Berlin’de ikamet eden Çorumlu gurbetçi Kazım Canbolat (65), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorumlu iş insanı Sadık Yıldırım’ın kayınbiraderi, Ulaş ve Sait Yıldırım'ın dayısı, merhum Gülferiz ve Mustafa Canbolat’ın oğlu, Sünbül Canbolat'ın eşi, Bülent, Levent ve Mustafa Canbolat’ın babası, Döne Yıldırım, İpek Çimen ve Kumaş Aksu’nun kardeşleri Kazım Canbolat vefat etti.

Merhumun cenazesi 5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 12.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Sungurlu Karakaya Köyünde toprağa verilecek.



