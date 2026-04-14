İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı personelleri; Birim Sorumlusu Asiye Kızılırmak, Dr. Semanur Dikenli, Psikolog Merve Nur Atasoy ve Çocuk Gelişimci Zehra Kardelen Tunç, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, özellikle intihar vakalarına ilişkin haberlerin medya ve sosyal medyada ele alınış biçimi değerlendirildi.

Dr. Semanur Dikenli, kullanılan dilin bazı durumlarda özendirici ya da tetikleyici olabileceğine dikkat çekerek, “İntihar vakalarına ilişkin haberlerin sunumunda kullanılan dilin özendirici olma riski bulunabiliyor. Bu nedenle başlıkların ve içeriklerin daha dikkatli seçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halk Sağlığı Başkanlığı olarak bu konuda nasıl daha fazla farkındalık oluşturabiliriz, hangi önleyici adımları atabiliriz ve medyayla birlikte nasıl bir çalışma yürütebiliriz soruları üzerinden bu ziyareti gerçekleştirdik. Amacımız, hem doğru bilgilendirme yapmak hem de toplum sağlığını koruyacak bir yayın dili oluşturulmasına katkı sunmaktır.” dedi.

Ziyarette ayrıca, intihar vakalarının medya ve sosyal medyada yer alış biçiminin toplum üzerindeki etkileri ele alınarak, bu konuda iş birliği içinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.