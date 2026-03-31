Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, iptal edilen delege seçimi üzerine Çorum’a geldi.

Mahmut Arslan, Çorum Belediyesi yönetiminin sendika seçimlerine müdahalesi sonucu yaşanan sürece ilişkin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüşerek istişarelerde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da toplantı ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

Köroğlu açıklamasında, "Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’ın ilimize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ile, geçtiğimiz günlerde iptal edilen Seçimli 3. Olağan Genel Kurul sürecine dair verimli istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, yakın zamanda yeniden başlaması beklenen seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken; sürece sağduyulu yaklaşımı ve katkıları için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.

Birlik ve beraberlik ruhuyla, süreci sorumluluk bilinci ve sağduyu çerçevesinde kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.