Orta Doğu'daki gerilimler arttığında "Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?" sorusu hem ekonomi hem güvenlik açısından gündemin en sıcak konularından biri haline geliyor. Petrol fiyatları dünya ekonomisinin temel göstergelerinden biridir. Bu nedenle "Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı?" sorusu, yalnızca yatırımcılar değil, ülkeler ve tüketiciler için de büyük önem taşıyor. Peki, Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı? SON DURUM!

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA ONAY

İran basınının aktardığı habere göre İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Son karar ise İran'ın dini lideri Hamaney tarafından verilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si doğrudan etkilenecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA PETROL FİYATLARI ARTAR MI?

Hürmüz Boğazı, dünya ham petrol ticaretinin yaklaşık %20'sine ev sahipliği yapar. Günde yaklaşık 18–20 milyon varil petrol bu boğazdan geçer. Bu nedenle boğazın kapatılması, arz-talep dengesini anında bozar.

Uzmanlar, ilk olarak petrol arzının büyük ölçüde aksayacağı ve fiyatların hızla yükseleceği yanıtını veriyor. JP Morgan, Haziran 2025'te yayımladığı notta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 120–130 dolara kadar yükselebileceğini bildirdi. Finans ve enerji uzmanlarına göre, boğazın kapanma ihtimali bile piyasalarda ön alım etkisi yaratır. Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Lenger'e göre, "tehdidin varlığı bile fiyatları baskılar."

Ayrıca Hürmüz Boğazı yalnızca petrol değil, doğalgaz ve petrol ürünleri için de stratejik bir geçittir. Bu da enerji krizi riskini genişletir.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da, İran ile Umman arasında yer alan dar bir deniz geçididir. Boğaz, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlar. Hürmüz Boğazı coğrafi olarak Asya kıtasında, Arap Yarımadası'nın doğusunda olduğunu gösterir.