İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

"İRAN GENELKURMAY BAŞKANINI ÖLDÜRDÜK"

İsrail ordusu, İran'ın Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri'yi hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu. İran Devlet Televizyonu da, Bagheri'nin İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İran basını, İsrail'in başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin de hayatını kaybettiğini bildirdi.