İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırısına İran'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından değerlendirme geldi.

X hesabından yapılan açıklamada İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedildi.

"İsrail bir hata daha yaparsa karşılığı daha ağır olur"

İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

"ABD uzak durmalı"

Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD bundan uzak durmalı." değerlerdirmesi yapıldı.