İstanbul Esenler'de bir binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı. Kısa sürede tüm iş yerini kaplayan alevler, üst katlardaki evlere de sıçradı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturan ve yangın nedeniyle yaralanan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

YAŞLI ADAMDAN ACI HABER

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.