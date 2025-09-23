Çorum’da Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak’ta dün akşam saatlerinde çıkan yangında, kanser hastası Yusuf Karabulut (80) ve eşi Sultan Karabulut’un (73) yaşadığı iki katlı ev küle döndü.

Yaşlı çift yetkililerden yardım eli bekliyor.

Evin çatısından gelen sesleri duyan Sultan Karabulut çatıya çıktığında alevlerle karşılaştı ve durumu eşi Yusuf Karabulut’a bildirdi.

Yangına müdahale etmek isteyen Yusuf Karabulut, başına düşen yanan tahta parçaları ile yaralanırken, eşinin yardımına koşan Sultan Karabulut ise başı, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı çift, binayı terk ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı çiftin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürmeyi başardı.

EVSİZ KALDILAR, YARDIM BEKLİYORLAR

Sabah saatlerinde evlerine dönen Karabulut çifti, küle dönen evlerini görünce büyük bir şok yaşadı.

Havaların soğumaya başladığı bu dönemde evsiz kalan çift, çevrelerinden ve yetkililerden yardım bekliyor.

Sultan Karabulut, eşinin kanser hastası olduğunu belirterek, “Yangın nedeniyle her şeyimizi kaybettik. Yardım eli uzatılmasını bekliyoruz” dedi.