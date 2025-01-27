1. Amatör Küme’de İskilipspor evinde Ulukavakspor önünde ilk yarıda bulduğu gollerle 5-1 galip gelerek bu sezonki ilk üç puan sevincini yaşadı.

Ligde ilk iki maçta bir beraberlik bir mağlubiyet alan İskilipspor iki maçtan da puansız ayrılan Ulukavakspor karşısında maça çok hızlı başladı. Ev sahibi takım Efe Kayra, Egemen’in golleri ile 2-0 öne geçtiği maçta Ulukavakspor 39. dakikada Bedirhan’ın attığı golle skoru 2-1 yaptı ve umutlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında Ethen ve Gökhan’ın peş peşe attığı gollerle İskilipspor soyunma odasına 4-1 önde girdi.

İkinci yarıda Ulukavakspor’un umutlanmak için baskı kurduğu anlarda İskilipspor iyi kapandı ve rakibine gol izni vermedi.

Maçın 73. dakikada İskilipspor Buğra’nın attığı golle maçı bir anlamda bitirdi.

Sahadan 5-1’lik skorla galip ayrılan İskilipspor 4 puana yükselirken Ulukavakspor üçüncü maçından da puansız ayrıldı.