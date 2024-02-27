Kırıkkale’de hizmete giren İslami Değerler Külliyesi içinde bulunan Siyeri Nebi ve Mushafı Şerif Müzesi, şehir içi ve dışından ziyaretçi akınına sahne oluyor. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ehli Beyt’e ait hatıralar ve dünyanın dört bir yanından getirilen eski, yeni Kuran örnekleri, ziyaretçilerin gözdesi.

Peygamber Sevdası aşılanıyor.

Kırıkkale’de açılan İslami Değerler Külliyesi, ziyaretçilerle dolup taşıyor.

İslami Değerler Külliyesi Derneği tarafından 2015 yılında temeli atılan ve Karacalı semtinde bulunan İslami Değerler Külliyesi, Orta Anadolu’nun en büyük külliyesi olma vasfını taşıyor. Ankara’ya bir saat mesafede bulunan külliye içinde yüzlerce kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami, kadınlar için ayrı bir mescit, kütüphane, taziye evi, konferans salonu gibi tesisler bulunuyor. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan ve 2022 yılında hizmete giren külliyeyi her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Kırıkkale içinden olduğu kadar dışından, özellikle de çevre şehirlerden binlerce kişi kısa bir sürede külliyeyi ziyaret etti. Okullar ve sivil toplum kuruluşlarından da külliyeyi ziyaret etmek için turlar düzenleniyor.

‘Kutsal Emanetler’i görmek mümkün

Ziyaretlerin bu denli yoğun olmasının arkasında ise külliye içinde bulunan Siyeri Nebi ve Mushafı Şerif Müzesi bulunuyor. Külliyenin kurucusu Bahattin Akyön’ün Suudi Arabistan’da görevli olduğu dönemde Türkiye’ye getirilmesine vesile olduğu Kutsal Emanetler arasında sakalı şerifler, Mescidi Nebevi ve Kabe örtülerinden parçalar ve Ehli Beyt’e, sahabelere ait bazı eşyalardan örnekler bulunuyor. Dünyanın her yerinde toplanan ya da bağışlarla gelen yüzlerce farklı eski ve yeni Kur’an-ı Kerim örneği de yine aynı bölümde sergileniyor.

Kabe tarihi ve Peygamber Efendimizin Hayatı Maketlerle Anlatılıyor

Müzenin bir bölümünde ise Kabe’nin tarihi ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı maketlerle ve dijital bilgilendirme imkanlarıyla anlatılıyor. Kabe’nin bilinen en eski halinden bugüne kadar geçirdiği dönüşüm, Hz. Muhammed’in doğumu öncesindeki gerçekleşen Fil Vakası’ndan başlayarak hayatına ilişkin önemli detaylar, Mekke ve Medine tarihindeki bazı önemli yapılar ve olaylar, maketlerle anlatılıyor. Maketler üzerinde bulunan kodlarla, aynı zamanda külliyenin sunduğu detaylı bilgiye ya da web sitesine dijital olarak ulaşmak da mümkün.

“Her şey ‘O’nu anlatmak için…”

Külliye ve müze kurucusu Bahattin Akyön, şöyle söylüyor:

“Benim memleketim Kırıkkale. Allah nasip etti, Kutsal Topraklar’da görev yapma imkanı buldum. Resmi işlerimden arta kalan tüm zamanımı, Kabe’yi, Mescidi Nebevi’yi ve Peygamber Efendimizin hayatını daha iyi anlayabilmek için harcadım. Kurduğumuz dostluklar, ilişkiler nedeniyle epeyce emanete ulaşma ve bunları müzeye getirme imkanımız oldu. Tüm amacımız, insanlığın sevgilisi Peygamber Efendimizi daha iyi anlatmak içindi. Burada gördüğünüz her şey ‘O’nu anlatmak, tüm insanlık için nasıl bir örnek olduğunu gösterebilmek içindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bize çok yardımcı oldu ve ziyaretçilerin yoğunluğuyla birlikte gördük ki herkes O’nu çok seviyor ve hatıralarını yakından görmek istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Külliyenin hayata geçmesinde bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan’a, T.C. iletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’a müteşekkiriz. Himayelerinde Allah rızası için ülkemiz için 2023 vizyonuna uygun bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim şan ve şereflerini artırsın” dedi.

Anadolu’nun ortasına ‘Allah’ lafzı yerleştirildi

Külliye içindeki büyük caminin bir özelliği daha var. Caminin tasarımı yapılırken, gökyüzünden bakıldığında Arap Alfabesi ile ‘Allah’ lafzı görülecek şekilde planlandı. Böylece İç Anadolu üzerinde gökyüzünden geçen tüm hava araçları, gece olunca Arapça, ‘Allah’ lafzını görüyor.

Akyön, “Müzeyi ziyaret edenler Peygamber Efendimizin ne kadar mütevazı bir hayat sürdüğünü, gökyüzünden geçenler ise ‘Allah’ lafzını görüyor. Ziyaretçiler arasında yaşça büyük olanlar kadar küçüklerin de olmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Tüm ülkemizi bu müstesna eseri ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Müze içinde Peygamber Efendimizin 63 yıllık hayatı gözler önüne seriliyor.

Hücre şeklinde penceresi dahi bulunmayan Hz. Muhammed’in yaşadığı evleri ve vefat ettiği Hz. Aişe’nin evi maket olarak en çok ziyaret edilen yer oldu. (Haber Merkezi)