İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde sivil kıyafetli bir İsrail askerinin, Filistinli bir genci sokak ortasında infaz ettiği görüntüler yayınlandı.

İSRAİL ASKERİ, FİLİSTİNLİ GENCİ SOKAK ORTASINDA İNFAZ ETTİ

Filistin TV'de yayınlanan görüntüler, 8 Mayıs'ta İsrail özel kuvvetlerinin Nablus'a düzenlediği baskın sırasında yaşanan infazı ortaya koydu. Görüntülerde Rami Sami el-Kehan'ın (30) başka bir gençle konuştuğu sırada Arap kıyafetleri giymiş bir İsrail askeri tarafından vurulduğu görülüyor.

Söz konusu video, İsrail polisinin, Kehan'la ilgili olarak "silah taşıdığı ve tehdit oluşturduğu" yönündeki iddiasını yalanlamış oldu. İsrail polisinden 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "mustaribin" adı verilen Arap kılığına girmiş askerlerden oluşan bir birliğin, Nablus'un eski şehir bölgesinde silahlı bir Filistinliyi "tasfiye" ettiği, bir diğerini ise gözaltına aldığı ifade edilmişti.