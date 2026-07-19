İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının kapsamını genişletmek amacıyla operasyonel hava kapasitesini artırdığını ileri sürdü. Yetkili, bu kapsamda İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağının sevk edilmeye başlandığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğunu savunan yetkili, gelecek haftanın kritik bir döneme işaret ettiğini söyledi.

"İRAN, İSRAİL'İ ÇATIŞMAYA DAHİL ETMEMEYE ÇALIŞIYOR" İDDİASI

İsrailli askeri yetkili, Tahran yönetiminin mevcut aşamada son saldırılarla yükselen gerilime İsrail'i doğrudan dahil etmemeye çalıştığını öne sürdü. Ancak ABD'nin saldırılarının şiddetini artırması halinde bu durumun değişebileceğini iddia etti.

BÖLGEYE İLAVE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail devlet televizyonu KAN da ABD'nin Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra onlarca ilave savaş uçağı göndermeye başladığını öne sürdü. Haberde, önümüzdeki günlerde ABD'nin bölgedeki askeri üslere yeni savaş uçakları konuşlandırmasının beklendiği aktarıldı.

KAN'ın haberinde, ABD ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığı, bazı uçakların ise Katar'dan İsrail'in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü'ne intikal ettiği iddia edildi. Haberde ayrıca daha fazla savaş uçağının da İsrail'in güneyindeki hava üslerine konuşlandırılmasının beklendiği ifade edildi.

"TAKVİYE NİTELİĞİNDE"

KAN'a konuşan ABD'li bir kaynak ise söz konusu sevkiyatın F-35 ve F-16 filolarına yönelik takviye amacı taşıdığını belirtti. Kaynak, lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından intikal sürecinin birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan ABD'nin, İran'a yönelik saldırıların genişletilmesi ihtimali kapsamında İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığına ilişkin iddialar daha önce de basına yansımıştı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD yönetimi ise Orta Doğu'da yaşanabilecek "yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma" ihtimalini gerekçe göstererek vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.