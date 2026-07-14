Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim Ahıskalı'nın kızı Ecem ile Fındıkçıoğulları Mazot Pompa Servisi sahibi Süleyman Fındıkçı'nın oğlu Mehmet Can, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Ahıskalı ve Fındıkçı ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen düğüne, aile yakınları, dostları ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğüne Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti Laçin İlçe Başkanı Ömer Çatalpelit, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Selami Gaffar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılarak çifti ve ailelerini tebrik etti.

Hakimiyet, Ecem ve Mehmet Can Fındıkçı çiftini tebrik ediyor, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz.