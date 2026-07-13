Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın, şehrin binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan yeni sezon formaları satışa çıktı.

Taraftarlar kentte forma satışı yapılan mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'nın, 'Biz Anadolu'yuz' sloganıyla hazırladığı yeni sezon maç ve taraftar formaları satışa sunuldu. Taraftarlar ve vatandaşlar, şehrin binlerce yıllık tarihinden esinlenilerek tasarlanan ve 'Hitit Güneşi', 'Anadolu Kırmızısı', 'Gün Işığı' ve 'Kale Beyazı' isimlerinin verildiği formalara satışa çıktığı ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kırmızı-siyahlı taraftar, takıma destek olmak için birden fazla forma satın aldı.

Yurt dışından memleketleri olan Çorum'a gelen ve takımın yeni sezon formasının çıktığını duyar duymaz satış noktasına geldiklerini belirten baba Ahmet Yılmaz ile oğlu Toprak Yılmaz, Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin kendilerini gururlandırdıklarını ifade etti.

Çorum FK Store Sorumlusu Savaş Özdemir ilk günde formalara ilginin çok yüksek olduğunu ve üç bin formanın satıldığını söyledi.

Özdemir çubuklu formaya ilginin yüksek olduğunu ve biten ürenlerin yenilerinin en kısa sürede getirilerek taraftarların isteklerine cevap vereceklerini belirtti.,