7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'de yaşattığı soykırım ve yıkım devam ederken, heyetler Mısır'ın başkentinde ateşkes için bir araya geldi..

Ancak müzakerelerden bir sonuç çıkmadı.

Heyetler Kahire'den ayrıldı

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

Hamas ve İsrail heyetlerinin devam eden anlaşmazlıkları istişare etmek üzere Kahire'den ayrıldıklarına işaret edilen haberde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen dolaylı müzakerelerin yeni turuna ilişkin bilgi verilmedi.

"Arabulucular çabalarını sürdürüyor"

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

Mısır ve diğer arabulucular, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ışığında tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için çabalarını sürdürüyor.

İsrail, Refah'a saldırılarına devam edecek

Öte yandan bir İsrailli yetkili yaptığı açıklamasında Refah ve Gazze'ye yapılan saldırıların devam edeceğini söyledi.

Heyetlerin çekincelerini aracılara sunarak Kahire'den ayrıldığını belirten İsrailli yetkili, şunları söyledi: