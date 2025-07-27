İsrail, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinden saldırılarına ara verecek. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Siyasi kademenin direktifleri ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde bugünden itibaren yerel saatle 10.00-20.00 arasında 3 bölgede "yerel taktiksel ara" verildiği duyuruldu. Katliama taktiksel ara verildi

Taktiksel aranın verileceği bölgelerin El-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu aranın ikinci bir duyuruya kadar her gün uygulanacağı belirtildi.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Taktiksel ara kararanın Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarılan açıklamada , "Ayrıca, BM konvoylarının ve yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç dağıtması için güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla, sabah 06.00'dan akşam 23.00'a kadar kalıcı güvenlikli güzergahlar belirlendi" denildi.

denildi. Açıklamada, İsrail ordusunun gerektiğinde Gazze'deki operasyonunun kapsamını genişletmeye hazır olduğu vurgulandı.

İSRAİL’İN TAKTİKSEL ARA KARARININ ARDINDAN MISIR VE ÜRDÜN’DEN YARDIM KONVOYLARI GAZZE’YE YOLA ÇIKTI

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde 3 bölgede verdiği taktiksel aranın ardından Mısır ve Ürdün’den yardım konvoyları Gazze’ye doğru yola çıktı. Yardım tırları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde bugünden itibaren yerel saatle 10.00-20.00 arasında El-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri’nde verdiği taktiksel aranın ardından Mısır ve Ürdün’den yardım konvoyları Gazze’ye doğru yola çıktı. Yardım yüklü çok sayıda kamyonun konvoylar halinde her iki ülkeden Gazze’ye ilerlediği görüldü.

İsrail ordusu, ayrıca BM konvoylarının ve yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç dağıtması için 06.00-23.00 saatleri arasında kalıcı güvenlikli güzergahları belirlendiğini ifade etmişti.