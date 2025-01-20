Çorum’un meşhur lezzeti İskilip dolması, İstanbul'da Alaf Kuruçeşme’nin mutfağına konuk şef olarak gelen Mustafa Gençcan tarafından pişirildi.

Görkemli mutfak mirasıyla Çorum, dünyanın en ilginç yemeğine 700 yıldır ev sahipliği yapıyor.

Adını Çorum’un İskilip ilçesinden alan İskilip Dolması, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, muhteşem boğazın hemen yanı başındaki Alaf Kuruçeşme’de konuk şef Mustafa Gençcan tarafından pişirildi.

Çorum’da İskilip Dolma Evi’nin sahibi ve şefi olan Mustafa Gençcan, adındaki ‘dolma’ kelimesine nazire yaparcasına düdüklü tencerenin ilham aldığını düşündüğümüz görkemli kazanı, geceden sabaha uzanan uzun saatler boyunca pişirilmesi ve coğrafi işaretli oluşuyla sadece Çorum’un değil tüm Anadolu’nun miras yemeklerinden biri.

Osmanlı’nın zaferler sonrasında şimdi ise düğünlerde, törenlerde pişirilen bu özel yemek (pilav) kentin ev mutfaklarında ve çarşılarındaki mekanlarda pişirilerek yaşatılmaya devam ediyor.