Bu yıl kurulan İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER) ilk yılında 28 öğrenciye burs imkanı sağladı.

3 aydır her ay düzenli bir şekilde öğrencilerin hesaplarına burs ücretlerini yatıran İSYADER’den yapılan açıklamada, derneğin burs verme kriterlerine uygun tüm öğrencilere imkanları ölçülerinde destek sağlamaya devam edecekleri vurgulandı.

Burs kriterleri ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, derneğe yapılan burs başvurularının kabul edilmeye devam edildiğine de değinildi.

Konu ile ilgili İSYADER’den yapılan açıklama şöyle:

“İSYADER Derneği olarak, öğrenci kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle Aralık ayı burs ödemelerimizi çocuklarımızın hesaplarına yatırdık. Bizim için en anlamlı projelerimizin başında burs desteği geliyor ve bu çerçevede başvuruları kabul etmeyi sürdürüyoruz. Derneğimizin belirlediği kriterlere uygun tüm öğrenci kardeşlerimize, imkânlarımız ölçüsünde destek sağlamaya kararlıyız. Bu süreçte, hayırsever gönüllerimizin katkılarıyla burs verdiğimiz öğrenci sayısını her geçen gün artırma hedefindeyiz.

Bu vesileyle, bizden desteğini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, yaptığınız yardımları kabul etsin ve sizlere daha fazlasını nasip etsin. Birlikte, nice genç kardeşimizin hayatına dokunmaya devam edeceğiz.”

Bursa başvuru kriterleri ise şöyle:

Ailede baba vefat etmişse: Öğrencinin babasının vefat etmiş olması halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.(Ailenin maddi geliri göz önünde bulundurup)

Babanın gelir durumu asgari ücret ise: Baba asgari ücretle çalışıyorsa, 1 den fazla öğrenci çocuk var ise öğrenci bu kritere uygun kabul edilecektir.

Birden fazla öğrencisi olan memur aileler: Ailede birden fazla üniversite öğrencisi varsa, baba memur olarak çalışıyorsa ve aile kira ile yaşamını sürdürüyorsa, bu durumda öğrenci burs başvurusu yapabilir.

Anne ve baba ayrı olup maddi destek sağlanmıyorsa: Anne-baba ayrı olup, baba ailesine düzenli maddi destek sağlamıyorsa başvuru değerlendirilecek.

Babanın sağlık sorunları nedeniyle çalışamaması: Baba kalıcı bir sakatlık veya sürekli sağlık sorunu nedeniyle çalışamıyor veya işsizse, bu kritere uygun kabul edilecektir.

Ailenin gelir durumu: Ailenin emekli maaşı dışında başka bir gelir kaynağı yoksa öğrenci başvuru yapabilir. (değerlendirmeye alınır) (Haber Merkezi)