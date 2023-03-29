HURŞİT BOZKURT

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday adayları Murat Çatalpelit ile Av. Muhammed Emin Zorlu, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

ÇATALPELİT: SAHADA HALKIN CİDDİ TEVECCÜHÜ VAR

Ziyarette açıklama yapan Murat Çatalpelit, milli görüş prensipleri ışığında adil düzeni sağlamak için Cumhur İttifakı çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Sahada halkın ciddi teveccühü var. Bu teveccühe inşallah layık oluruz.” dedi.

ZORLU: HAK BİLDİKLERİMİZİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Av. Muhammed Emin Zorlu ise Cumhur İttifakı’na katıldıklarını fakat bunun yapılacak yanlışlara ses çıkarmayacakları anlamına gelmediğini ifade ederek, “Hak bildiklerimizi aynı çizgide söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.