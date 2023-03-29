Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, seçmen kaydı ve adres değişikliğinin artık tek adımda yapılabileceğini söyledi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi vatandaşları uyaran Tokgöz, adres değişikliği için Nüfus Müdürlüklerine başvurduktan sonra, adres beyan formunun İlçe Seçim Kurullarına kişinin kendisi tarafından verilebileceğini ya da adres beyan formunun Nüfus Müdürlükleri tarafından da İlçe Seçim Kuruluna gönderilmesini talep edebileceğini kaydetti.

2 Nisan Pazar gününe kadar seçmen listelerinin e-devlet ve ysk.gov.tr üzerinden veya muhtarlıklardan sorgulatılabileceğini vurgulayan Tokgöz, hatta ikamet ettiğiniz adreste farklı kişilerin seçmen olarak yazılması halinde konu hakkında İlçe Seçim Kuruluna ya da muhtarlıklara şikayette bulunulabileceğini dile getirdi.

Seçim günü ise vatandaşları oylarına ve sandığa sahip çıkmaya davet eden Ulaş Tokgöz, Millet İttifakı iktidarında her şeyin daha güzel olacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)