Bursa'da dün akşam saatlerinde markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti. Yaşanan tartışmayı ayıran 62 yaşındaki kişi kalbinden bıçaklanması sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bursa'dan otobüse binerek İstanbul'a kaçarken Bursa polisi şüpheliyi yakalayarak geri getirdi.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan kişi, Ö.Z.'ye (41) "hırsızlık yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine markette çalışan kişi ile Ö.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araya Ramazan Yılmaz (62) girdi. Olayla ilgisi olmayan Yılmaz, tarafları ayırırken Ö.Z.'nin yanında bulunduğu bıçak ile kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Otobüsle İstanbul'a kaçtı, Bursa polisi yakalayarak geri getirdi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ö.Z.'nin otobüs ile İstanbul'a gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak Bursa'ya getirildi.