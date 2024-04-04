İyi Parti cephesi, bir seçimi daha krizle bitirdi.

Yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamayan parti, ülke genelinde yüzde 3,77 oy aldı.

Ardından parti içerisinde tansiyon yükseldi ve genel başkan Meral Akşener'e sert ifadelerle istifa çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine seçimin ertesi günü sessizliğini bozan ve basın toplantısı yapan Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

"Partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir"

Yaşananların ardından TV100'e konuk olan İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan açıklama geldi.

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor.

Sayın genel başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.

"Kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum"

Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi.

Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."