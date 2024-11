Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer uzatma dakikalarında yedikleri golle iki puan kaybettiklerini ancak takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi.

Eğer, Çilimli Belediyespor maçının ardından yaptığı değerlendirmede ligde alınan her puanın önemli olduğunu söyledi.

Çilimli Belediyespor maçına mutlak galibiyet için çıktıklarını belirten Eğer son dakikada yedikleri golle puan kaybının üzüntüsünü yaşasalar moral olarak kendilerini düşürse de sezon başından buyana her geçen hafta üzerine koyarak devam etmelerinin kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Her maçta takım olarak moral ve özgüven kazandıklarını belirten Eğer ‘Hiçbir rakibimize karşı oyun üstünlüğü vermeden, gerek pozisyon bulup gerekse de mücadele tempo muzu güçlendirme adına her geçen hafta ivme kazanıyoruz, Maç sonu baktığımızda kaybedilen puanlar belki bizi üst sıralara taşıyacaktı bunun üzüntüsünü elbette ki yaşıyoruz, ama gelişen ve gelişmekte olan bir takım olduğumuz için, gördüğümüz eksikleri biran evvel tamamlayıp bir sonraki müsabakaya hazır hale gelmemiz gerekiyor.

Lig çok uzun bir maraton ve bu tür puan kayıplarını takılmadan daha iyisini yapmak için biz çalışmak zorundayız, bu bilinçle yarın oynayacağımız Çubukspor maçına adapte olup hazırlıklarımıza başlayacağız. Maçta inanılmaz iş çıkaran ve son ana kadar mücadele eden bütün sporcularımı ve tribünde her geçen hafta desteklerini artıran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.