Mimar Sinanspor-Çilimli Belediyespor maçında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bunlardan birinde ise Çilimli Belediyespor kaptanı Emre Okur ile maçın dördüncü hakemi arasında yaşandı.

Saha içindeki karlar kenara kürenince çizgi kenarları yüksek karlar ile kaplandı. Yedek kulübesindeki futbolcular ve dördüncü hakemler oldukça zor görev yaptılar.

Çilimli Belediyespor kaptane Emre Okur çizgi üzerinde bir pozisyonda topa hamle yapmak isterken dengesini kaybetti ve hemen çizgi kenarında bulunan dördüncü hakem Metehan Aydoğmuş’un üzeni düştü. Okur ve Aydoğmuş birlikte karlar üzerine düştüler.

Ortaya çıkan bu ilginç görüntünün ardından ise Emre ve Metehan birlikte ayağa kalkarak istemeden yaşanan bu olay için birbirlerine geçmiş olsun dileklerinin ardından görevlerine devam ettiler.