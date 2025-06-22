Buca Belediyesi'nde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle iş bıraktı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile işçiler arasında yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı.

Maaşlarını aylardır alamayan işçilerin grevi hala sürüyor.

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İşçilerin eylemi nedeniyle ilçede, özellikle çöp toplama hizmeti devre dışı kaldı.

Bunun üzerine birçok mahallede çöp konteynerleri çevresinde çöp dağları oluştu.

Günlerdir kötü koku ve görüntü ile yaşamak zorunda olan vatandaşlar, duruma isyan etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇARE ARIYORLAR

Belediyenin bu konuda bir adım atmaması üzerine vatandaşlar, denk geldikleri çöp yığınlarını görüntüleyerek sosyal medya platformları üzerinden paylaşıyor.

O görüntüler tepki toplarken bazı kullanıcılar, 'İzmir Hindistan olma yolunda ilerliyor' yorumunda bulundu.

"HER YER PİSLİK İÇİNDE"

Emekli öğretmen Cem Aynur Yılmaz, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

Görüntülerin İzmir'e yakışmadığını ifade eden Yılmaz, "Her yer pislik içinde. Tam turizm zamanı, yurt dışından insanların geldiği zamanlar. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Çok üzgünüm." dedi.

Müberra Başeğmez ise "Kaç gündür her sokak başı çöplerle dolu. Sinekler çoğalacak. Anlaşma yapılsın, bir an evvel çöpler toplansın, pislikten kurtulalım." ifadelerini kullandı.