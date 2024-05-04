İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmancık Öbektaş Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere eğitim verdi.

Öbektaş İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere Siber Şube Müdürlüğü, “Siber Suçlarla Mücadele”, Aile Çocuk Kadın Kısım Amirliği, “Suçtan Korunma Yöntemleri ve İnternet Kullanımı” ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ise “Temel Çevre Bilinci Hayvanların Korunması ve Hayvan Sevgisi” konularında eğitimler verdi. Ayrıca Köpek Timlerinin yaptığı gösterileri ise öğrenciler büyük bir ilgiyle izlediler.

Öğrencilere eğitimlerin sonunda Tim Jandarma adlı çizgi film izletilerek Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.