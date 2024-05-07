Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerinde saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu

Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerinde saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRÜ BİTİRMEKTE, MİLLETİMİZİ BU BELADAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

"TERÖRÜ BİTİRMEKTE, MİLLETİMİZİ BU BELADAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"