Zatürreye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ

İlk olarak 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle yoğun bakım sürecine girerek entübe edilen 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın durumu kötüleşti. Usta oyuncu İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 GÜN ÖNCE DE ABLASI VEFAT ETMİŞTİ

Kadir İnanır'ın bir süredir özel hastanede tedavi gören ablası Altun Arıca da 23 Haziran günü Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.