FATİH BATTAR

Çorum'da iki şahıs kendilerini uyaran işletme sahibini bıçakladı.

Olay, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan iki arkadaş taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle mekan sahibi tarafından uyarıldı.

Uyarıya sinirlenen iki arkadaştan işletme sahibini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhber üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralı işletme sahibi hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan iki şahıs ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.