FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi 75 dekarlık araziye ekimini yaptığı buğdayın hasadını yapacak. Hasadı yapılan buğdaydan üretilen unlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Çorum Belediyesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında Konaklı köyünde 75 dönümlük arazide buğday ekimi yapmıştı. Ekilenen buğdaylar büyüdü ve hasadı yapılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Konaklı köyünde ekilen buğdayın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak; “Konaklı Köyümüzdeki 75 dönümlük arazimizden elde edeceğimiz buğday una dönecek; un ise ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin mutfaklarında afiyet, şifa olacak inşallah. Bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmedik tek karış yer kalmasın” talimatı üzerine Düvenci Köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandıran Çorum Belediyesi, 80 dönüm araziye daha önceden yağlık ayçiçeği ekimi yapmış ve hasadı yapılan ayçiçeğinden elde edilen yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

Ayçiçek yağından sonra bu kez Konaklı köyünde buğday ekimi gerçekleştiren Çorum Belediyesi, buğdaydan elde edilen unları yine ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmayı ve tarıma elverişli arazileri üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini ve 28 yıldır ekilmeyen, atıl vaziyetteki belediye arazisine ilk olarak yalpık ayçiçeği ektiklerini hatırlatan Aşgın; “Bu araziden elde edilen 4 bin litre ayçiçek yağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bugün de buğday tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Ayçiçeğinde olduğu gibi, hasadın sonunda buğdaydan elde edilecek unu, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.” dedi.