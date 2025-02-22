Levent Kaleli yönetimindeki Serbest Güreş Milli takımı İran’da yapılan uluslararası turnuvada ikincilik kupasının sahibi oldu.

19-22 Şubat tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da yapılan Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası’nda mücadele eden Serbest Güreş Milli Takımımız, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Antrenörlüğünü serbest güreş milli takım teknik heyetinde görev yapan Çorum Belediyespor güreş koordinatörü Levent Kaleli yönetimindeki milli takım Ermenistan’ı 8-2, İran takımı olan Bank Ghardeshari’yi 7-3 ve Tacikistan’ı 8-2’lik puanla mağlup ederek finale yükseldi.

Final maçında İran’ın takımı olan Bank Shahr ile karşılaşan milli takım rakibine yenilerek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Turnuvada üçüncülük kupasını, İran’ın diğer takımı Bank Ghardeshari ile Almanya aldı.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’de bu müsabakaları izlemek üzere gittiği İran’da büyük ilgi gördü ve ödüller verildi.