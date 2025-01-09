Çorum’da 28 yaşındaki Emine Özcan, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Geride derin bir acı bırakan genç kadının üç çocuğu küçük yaşta öksüz kaldı.

Evinde rahatsızlanıp düşerek başını çarpan genç kadını baygın zannederek uyandırmaya çalışan çocuklar, komşularından yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karahacip nüfusuna kayıtlı Emine Özcan’ın vefat ettiğini tesbit etti.

Cenazesi Hitit Üniversitesi Arol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan merhume, 9 Ocak Perşembe günü öğle namazından sonra Karahacip Mezarlığı’na defnedilecek.