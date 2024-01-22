2019 yılında yapımına başlanan fakat maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Cami için ilk adım atıldı.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin de gündeme getirdiği Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Cami’nin 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlangıç ödeneği olarak sağlanan 500 bin lira ile 1. faz inşaat çalışmalarına başlanılıp kazısı yapılmış ve grobeton atılarak öylece kalmıştı.

Cami projesi ile ilgili dün gelişme yaşandı.

Yaklaşık 20 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğü Hitit Üniversitesi'nde Kuzey Kampüsü'ne yapılması planlanan cami için Valilik’te Teknik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığındaki toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak hazır bulundu.