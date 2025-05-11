Kamuda tasarrufa sıkı denetim tedbirleri açıklanmış ve süreç içinde denetlendiği belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanması amacıyla devre alınan tasarruf tedbirlerine yönelik, geçen yıl 145 kamu idaresine bağlı 1.279 harcama birimini denetledi.

2 BİN 160 AYKIRI İŞLEM

Bu denetimlerin sonucunda 2 bin 160 aykırı işlem tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmalarla ilgili olarak daha önce, "Tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, kamuda mali disiplinin sağlanması, tasarruf bilincinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanımı amacıyla yürürlüğe konulan tasarruf tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Tespit edilen aykırılıklar raporlandı ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanması için ilgili idarelere gönderildi.

Ayrıca idareler bazında düzenlenen raporlar, konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Bunun yanında denetlenen her bir idareden, aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yaptıkları işlemler ve aldıkları önlemler hakkında geri bildirim istendi.

İZİN ALINMADAN YAPILAN HARCAMALAR SAPTANDI

Denetimlerde, 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı.

Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı da tespit edildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

"MALİYE POLİTİKASINDAKİ DİSİPLİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl başlattıkları "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" sürecinin devam edeceğini belirterek, maliye politikasındaki disiplinli duruşu sürdürdüklerini vurguladı.

"İŞLEMLERİN SONUÇLARINI TAKİP EDİYORUZ"

Harcama kontrolleri sayesinde, kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, "Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor. Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.