Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeyse Öztürk, Filistin'deki masum sivillere destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest bırakıldı.

Öztürk, özgürlüğüne kavuşmasının ardından eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

İLK UÇAKLA YAŞADIĞI EYALETE DÖNDÜ

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.

Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk öğrenci, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

BİRÇOK DESTEKÇİSİ HAVALİMANINDA KARŞILADI

Ayrıca Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, polislerin koruması eşliğinde, avukatı ve yakın arkadaşlarıyla havalimanı içinde kendisi için önceden hazırlanan bir dinlenme odasına alındı.

"45 GÜNDE EĞİTİMİMDEN MAHRUM KALDIM"

Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım." dedi.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hukuki destek veren avukatlarına da özel teşekkürlerini sunan Türk öğrenci, onların sayesinde Amerikan adalet sistemine inancının devam ettiğini belirtti.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

300'DEN FAZLA YABANCI ÖĞRENCİNİN VİZESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Rubio, 'Hamas destekçisi' ve 'deliler' (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

"OKULUN ULUSLARARASI TOPLULUĞUNU FELÇ ETTİ"

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken rektör Sunil Kumar, mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının 'okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini' ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.