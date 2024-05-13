Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar personel alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

"EMEKLİ OLAN KADAR PERSONEL ALINACAK"

8 başlıkta tasarruf tedbiri açıklayan Bakan Şimşek, hepsini tek tek açıkladı. Paketin en dikkat çeken noktalarından biri de kamuda işe alımlarla ilgili tedbir oldu. Şimşek, "3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak. Destek program sayısını azaltacağız, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz." dedi.