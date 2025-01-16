Eskişehir​'de gece saatlerinde şehir çöplüğünde çalışan personel karşılaştığı manzara ile dehşete düştü. Bir kız bebek cesedi bulan çalışanların durumu hemen yetkililere bildirmesiyle inceleme başlatıldı.

ÇALIŞANLAR GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde devam eden çalışma sırasında dün gece saat 22.00 sularında yeni doğmuş bir kız bebeğinin cesedini bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

3 GÜNLÜK BEBEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inceleme başlattı. Yapılan incelemede 3 günlük olduğu belirlenen kız bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.