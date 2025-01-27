Çorum'da Miraç Kandili nedeniyle tüm camilerde program düzenlendi.

Miraç Kandili nedeni ile binlerce Çorumlu yatsı namazı öncesinde camileri doldurdu.

Yatsı namazı öncesi din görevlileri camilerde sohbet edip okunan Kuran-ı Kerim hatimlerinin dualarını yaptı. Yapılan duaların ardından yatsı namazı kılındı.

Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da namaz sonrası vatandaşların kandil gecelerini tebrik etti.

Çorum Belediyesi’de Ulu Cami’de Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı.