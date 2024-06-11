Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan da hafta sonu düzenlenen görkemli bir düğün ile evliler kervanına katıldı.

İki sezondur kırmızı siyahlı formayı giyen Ferhat Yazgan hayatını Sevgi ile birleştirdi.

Türkan Ağırbaş’ın kızı Ahmet Ağırbaş’ın yeğeni Sevgi ile Ayşegül ve Metin Yazgan’ın oğulları Ferhat’ın düğün töreni pazar akşamı Sakarya Arifiye’de bulunan Altın Güner Garden Park’ta yapıldı.

Düğün törenine Çorum FK Başkan vekili FeyyazGökel, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ile birlikte kırmızı siyahlı takımda birlikte forma giydiği arkadaşları Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk, Ozan Sol, Atakan Cangöz, Hasan Hüseyin Akınay ve Mustafa Eren Yalçınkaya ile çok sayıda futbol camiasından isim ve iki gencin aileleri katıldılar.

Çorum HAKİMİYET Ferhat-Sevgi çiftini tebrik eder ömür boyu sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir evlilik diler.