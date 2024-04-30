Ahlatcı Çorum FK Takım Kaptanı Ferhat Yazgan maç sonunda yaptığı paylaşımda taraftardan destek istedi ve ‘Birlikte başaracağız’ dedi.

Yazgan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘Sevgili Çorum FK taraftarları bu takım şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacak. Her bedeli ödemeye hazırız, sadece bize inanın güvenin sizin desteğinize sonuna kadar ihtiyacımız var. Şimdi daha sıkı kenetlenme zamanı ‘Birlikte başaracağız’ dedi.

Ferhat Yazgan’ın bu paylaşımı kırmızı siyahlı futbolcuların büyük bölümü paylaşarak kaptanlarına destek verdiler.