Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana milli takımdan dönen Hasan Ege de katılırken sakatlığı nedeni ile Geraldo katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ardından tempolu dril koşuları yaptıran Teknik heyet daha sonra derin pas ve üç kaleli oyun formatında bir taktik çalışma yaptırdı. Yoğun kar yağışı altında yapılan antrenmanda ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.